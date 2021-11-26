البابا لماكرون: مازلت على قيد الحياة وبأفضل حال

تضمنت محادثات خاصة استمرت ساعة تقريبا بالفاتيكان بين البابا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مزحة من البابا فرنسيس عندما رد على سؤال ماكرون عن أحواله بالقول "ما زلت على قيد الحياة".

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وأظهر تسجيل فيديو نشره الفاتيكان للإثنين قبل وبعد المحادثات التي جرت في المكتبة الباباوية اليوم الجمعة، أجواء ودية للغاية تسود اللقاء بينهما وهما يضحكان.

وعندما جلس الرئيس الفرنسي إلى مكتب البابا فرنسيس وسأله عن أحواله، رد فرنسيس بالقول بالإيطالية: "ما زلت على قيد الحياة" وقال بعدها بفترة وجيزة "بأفضل حال" لكن لم يتضح إن كان ذلك جزءا من الرد على ذات السؤال.

ودخل البابا فرنسيس المستشفى ومكث فيه 11 يوما في يوليو، إثر خضوعه لجراحة لاستئصال جزء من القولون وكانت تلك أول مرة يدخل فيها المستشفى منذ انتخابه للمنصب في 2013.

ولم يذكر بيان صادر عن الفاتيكان فحوى ما ناقشه البابا مع ماكرون في المحادثات الخاصة لكن محادثات الرئيس الفرنسي مع كبار الدبلوماسيين في الفاتيكان بعدها تطرقت للتغير المناخي ولبنان والشرق الأوسط وإفريقيا والرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وقبيل اللقاء مع فرنسيس، قال ماكرون للصحفيين إنه يريد التحدث مع البابا عن التوزيع العادل للقاحات الوقاية من كوفيد-19 والأزمة اللبنانية وأزمة المهاجرين إلى جانب ملفات أخرى.

المصدر: "رويترز"