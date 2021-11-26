شركتا "BioNTech" و"Pfizer" تبحثان متحورا جديدا لفيروسي كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtty
أفادت شركة "BioNTech" الألمانية التي طورت بالتعاون مع شركة "فايزر" لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بأن خبراءهما يبحثون متحورا جديدا من الفيروس تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن تصريح متحدث باسم الشركة: "نتوقع الحصول على المزيد من المعلومات حول الفحوصات المخبرية على أبعد تقدير بعد أسبوعين".
وأشار إلى أن هذه المعلومات ستسمح بالفهم فيما إذا كان من الضروري تحديث لقاح "فايزر" حال انتشار هذا المتحور في العالم.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.