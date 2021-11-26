شركتا "BioNTech" و"Pfizer" تبحثان متحورا جديدا لفيروسي كورونا

أفادت شركة "BioNTech" الألمانية التي طورت بالتعاون مع شركة "فايزر" لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بأن خبراءهما يبحثون متحورا جديدا من الفيروس تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن تصريح متحدث باسم الشركة: "نتوقع الحصول على المزيد من المعلومات حول الفحوصات المخبرية على أبعد تقدير بعد أسبوعين".

وأشار إلى أن هذه المعلومات ستسمح بالفهم فيما إذا كان من الضروري تحديث لقاح "فايزر" حال انتشار هذا المتحور في العالم.

المصدر: "نوفوستي"