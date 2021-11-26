طائرة وزير خارجية سويسرا تحط اضطراريا في روسيا بسبب عطل فني

نفذت طائرة وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس اليوم الجمعة هبوطا اضطراريا في روسيا، في طريقها إلى الصين، بسبب عطل فني.

وأفادت وكالات إخبارية روسية كبرى بأن الطائرة من طراز "الفالكون 900 إي إكس" التابعة لسلاح الجو السويسري، اضطرت إلى الهبوط في مطار مدينة نوفوسيبيرسك بسبب خلل فني.

وفي وقت لاحق، أقلعت الطائرة بغية مواصلة رحلتها إلى الصين، غير أنها اضطرت إلى العودة إلى مطار نوفوسيبيرسك مجددا، ثم غادرته، بعد إصلاح الخلل، إلى موسكو، لأسباب تقنية.

وأكدت وكالة "نوفوستي" أن الطائرة هبطت بسلام في مطار دوموديدوفو في ضواحي موسكو.

وأكدت الخارجية السويسرية أن الرحلة تم إعادة تسييرها إلى موسكو، بغية إجراء الفحوصات الفنية والتأكد مما إذا كانت الطائرة ستستطيع نقل الوزير إلى الصين.

وكان من المقرر أصلا أن يجري كاسيس غدا محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، غير أن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت بعد وصوله إلى موسكو أنه لا يستطيع مواصلة رحلته وسيعود إلى الوطن.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"