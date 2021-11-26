الخارجية الروسية: روسيا والهند والصين ناقشت مكافحة الإرهاب

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزراء خارجية كل من روسيا والهند والصين ناقشوا ضرورة بذل الجهود بهدف مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.

وقالت الوزارة في أعقاب لقاء الوزراء عبر الفيديوكونفرنس إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والهندي، سوبرامانيام جايشنكر، والصيني، وانغ يي، بحثوا أهم المسائل الدولية والإقليمية وأكدوا سعيهم المشترك لتوسيع التعاون في إطار المنظمات الدولية، وقبل كل شيء في إطار الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون وبريكس.

وأشارت إلى أن الوزراء "أعاروا اهتماما خاصا لمسألة التغلب على العواقب السلبية لجائحة فيروس كورونا، والاستقرار الاستراتيجي، وإنشاء هيكل الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كأساس للتنمية السلمية والثابتة".

وتابعت الوزارة: "بحث الوزراء مجموعة من القضايا الحيوية الأخرى بينها الوضع في أفغانستان وميانمار وفي الشرق الأوسط. كما شددوا أثناء الاجتماع على ضرورية مواصلة بذل الجهود المتضامنة لمكافحة التحديات، من بينها الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات".

وأشارت إلى أنه من المخطط إجراء لقاء جديد لوزراء خارجية الدول الثلاث برئاسة الصين في العام المقبل.

المصدر: نوفوستي