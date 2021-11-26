الأردن يعزي روسيا في ضحايا حادث المنجم بسيبيريا

أعربت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، عن تعازيها للحكومة والشعب بروسيا في ضحايا حادث الانفجار بمنجم الفحم بمقاطعة كيميروفو بسيبيريا، الذي وقع أمس وأسفرعن وفاة وإصابة العشرات.

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، عن "تضامن ووقوف المملكة مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة، وخالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات الروسية، في وقت سابق، عن وفاة 52 شخصا وإصابة العشرات في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

ووقع الحادث نتيجة انفجار للميثان تسببت فيه شرارة أثناء العمل، وقد أدى الحادث إلى اختناق عمال المناجم بغاز أول أكسيد الكربون.

المصدر: RT + نوفوستي