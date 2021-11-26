في ظل اجتماع طارئ.. متحدث باسم منظمة الصحة العالمية يصف سلالة كورونا الجديدة بأنها مثيرة للقلق

فيما تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بشأن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا، وصف متحدث باسم المنظمة السلالة الجديدة بأنها مثيرة للقلق.

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن علماء من جنوب إفريقيا يجتمعون اليوم الجمعة مع خبراء منظمة الصحة العالمية من أجل مناقشة السلالة الجديدة من الفيروس التاجي المكتشفة في بوتسوانا، الواقعة جنوب القارة الإفريقية.

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت إنها تتابع نوعا جديدا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين "سبايك" وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا.

وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة على الإنترنت: "ليس لدينا معلومات كافية عنها حتى الآن. المتاح أقل من 100 تسلسل جيني كامل.... ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات".

وأشارت فان كيركوف إلى أن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس التاجي، وإذا كانت النتائج مدعاة للقلق ، فسيتم إعطاؤه اسم بحرف من الأبجدية اللاتينية.

وكانت بريطانيا وإسرائيل قد أعلنتا في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا وما جاورها، بسبب اكتشاف سلالة جديدة في بوتسوانا.

المصدر: نوفوستي + بي بي سي