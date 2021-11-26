نيوزيلندا تؤكد استعدادها لمواجهة متحورات كورونا الجديدة

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن بلادها مستعدة في حال تسجيل إصابات بمتحورات جديدة من كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، بما في ذلك المتحور المنتشر حاليا بجنوب إفريقيا.

وقالت أرديرن: "كل خططنا حول فيروس كورونا، قمنا بتضمينها إمكانية وجود متغيرات في المستقبل.. لهذا السبب نحافظ على مستويات حماية الصحة العامة، وعلى القيود على حدودنا".

وردا على سؤال عما إذا كان المتحور"بي.1.1.529" الذي اكتشف في جمهورية جنوب إفريقيا، سيؤخر خطط الحكومة التي أعلنت أنها ستعيد فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين المحصنين بالكامل اعتبارا من 30 أبريل القادم، قالت أرديرن إن البلاد سيكون لديها "عدد من الإجراءات الداخلية لتكون بمثابة طبقة إضافية من الحماية".

وأشارت إلى أن نيوزيلندا استفادت من مراقبة الآثار الموسمية لفيروس كورونا في بلدان أخرى، "مما منحنا القدرة على رؤية تأثير أشياء مثل تضاؤل ​​المناعة، لمعرفة ما سيحدث مع قيود الصحة العامة".

يذكر أن حدود نيوزيلندا أغلقت لمدة عامين تقريبا، كما أن السلطات فرضت بعضا من أشد القيود الوبائية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما حد من انتشار كوفيد-19 وساعد الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع.

المصدر: "رويترز"