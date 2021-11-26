الجيش الروسي ساعد أكثر من 15 دولة في مكافحة كورونا

أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية قدمت مساعدات في مكافحة فيروس كورونا لأكثر من 15 دولة.

وقال شويغو خلال خطاب ألقاه في المؤتمر العلمي التطبيقي السابع بعنوان "نظام التعاون الإعلامي بين الهيئات لحل المهام في مجال الدفاع الروسي": "بفضل الجهود المشتركة يجري بناء هيكل الحياة السلمية في منطقة النزاع بقره باغ وبسوريا. وتم تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة لأرمينيا وأفغانستان وسوريا وكوبا... كما تلقت أكثر من 15 دولة مساعدات من روسيا ومن قواتها المسلحة، في مكافحة الجائحة... ونواصل عملنا في هذا المجال".

وأضاف أنه من المهم في المرحلة الراهنة تلخيص وتحليل نتائج هذا العمل وتدقيق اتجاهات التطوير المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار "أحدث الطرق والتكنولوجيات الحديثة".

وأشار إلى أنه "من المستحيل حل ولو مهمة هامة واحدة، مهما كانت في مجال الدفاع أو مكافحة فيروس كورونا، دون بذل جهود منسقة والعمل الثابت والمستمر للتعاون بين هيئات الدولة".

المصدر: تاس