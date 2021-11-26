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تطورات الأزمة بين لندن وباريس.. وزير داخلية فرنسا لنظيرته البريطانية: "لست موضع ترحيب"

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تطورات الأزمة بين لندن وباريس.. وزير داخلية فرنسا لنظيرته البريطانية:
Reuters
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قالت الحكومة الفرنسية إن وزير داخليتها، جيرالد دارمانان، أبلغ نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، بأنها "لم تعد موضع ترحيب" في اجتماع يوم الأحد القادم بفرنسا بشأن قضية المهاجرين.

ويأتي سحب الدعوة من الوزيرة البريطانية، بعد انتقاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعامل باريس مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ودعوته لباريس لإستعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة.

وقال دارمانان: "فرنسا تعتبر الرسالة العلنية لرئيس الوزراء البريطاني غير مقبولة وتتعارض مع مناقشاتنا بين النظراء. وبناء على ذلك، لم تعد بريتي باتيل مدعوة لحضور الاجتماع الوزاري يوم الأحد الذي يتم الاحتفاظ به بالصيغة التالية: فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والمفوضية الأوروبية".

المصدر: RT

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