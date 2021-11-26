هيئة البث النروجية تستنكر ما حدث لصحفييها في الدوحة.. وتصفه بالأمر الخطير

علقت هيئة البث النرويجية على حادثة إيقاف اثنين من صحافييها في قطر، مؤكدة على أن رواية الدوحة للواقعة غير صحيحة.

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وقال مدير عام الهيئة ثور جيرموند إريكسن، إنه لا يتفق مع الرواية القطرية للأحداث، وأضاف: "الموظفان تصرفا بما يتفق تماما مع مبادئ وأخلاقيات الصحافة. حتى لو اعتقدت السلطات القطرية أن الصحافيين خالفا أي قانون، فإن المعاملة التي لقوها غير مقبولة".

وأشار إلى أن "احتجاز الصحافيين ومصادرة جميع معداتهما أمر يهدد الصحافة الحرة والمستقلة ويخلق أثرا مخيفا خطيرا لجميع الصحافيين الذين يزورون قطر".

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن القطرية صحفيين اثنين يعملان بمحطة تلفزيونية "إن أر كيه" النرويجية لأكثر من 30 ساعة، وحذفت لقطات قاما بتصويرها في مجمع للعمال الأجانب، أثناء محاولتهما إعداد تقرير عن قضايا العمال قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، بحسب وكالتي أسوشيتد برس، وفرانس برس.

واتهمت الحكومة القطرية الصحافيين هالفور إيكلاند، ولقمان غرباني، "بالتعدي على ممتلكات خاصة والتصوير بدون تصريح"، حيث عاد الاثنان إلى النروج، صباح الأربعاء، عقب الإفراج عنهما.

وإثر ذلك، استدعت النرويج السفير القطري لدى أوسلو، كما قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس يار ستور، "إن "توقيف مراسلي القناة العامة في قطر غير مقبول".

المصدر: CNN