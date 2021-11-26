استطلاع: 52% من الأمريكيين يعارضون أداء بايدن الاقتصادي

أظهر استطلاع للرأي أجرته NPR / Marist، أن نسبة تأييد الأداء الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن، وصلت إلى مستوى منخفض جديد.

ووافق 42% فقط من المشاركين في الاستطلاع على تعامل بايدن مع الاقتصاد، وهو أدنى تصنيف حصل عليه بايدن في هذا الاستطلاع بالذات منذ تنصيبه في يناير، وعارضه 52%، بعد أن كان حصل في أبريل على نسبة تأييد تبلغ 54%.

وتأتي أحدث أرقام الاستطلاعات في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن حل مشكلة ارتفاع الأسعار.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن وزارة العمل أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عاما، حيث ارتفع بنسبة 6.2% في فترة الـ 12 شهرا المنتهية في أكتوبر.

وأظهر الاستطلاع أن أهم القضايا الاقتصادية التي طرحها الناخبون كانت التضخم بنسبة 39% والأجور بنسبة 18% ونقص العمالة بنسبة 11% وأسعار الغاز والبطالة بنسبة 9%.

المصدر: The Hill