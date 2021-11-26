بكين خالية من المناطق الخطيرة للإصابة بكوفيد-19

أزالت العاصمة الصينية بكين جميع المناطق المتوسطة والعالية الخطورة فيها للإصابة بكوفيد-19، وذلك مع تخفيض تصنيف آخر منطقة متوسطة الخطورة في المدينة إلى منطقة منخفضة الخطورة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بكين في بيان له، إنه تم تخفيض تصنيف مجتمع سكني في حي هايديان إلى منطقة منخفضة الخطورة، حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة فيه لـ14 يوما متتاليا.

ومع التعديل، أصبحت بكين بأكملها ضمن فئة الخطورة المنخفضة بشأن كوفيد-19.

هذا وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن البر الرئيسي الصيني سجل أربع حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، ومن بين الحالات الأربع، تم تسجيل ثلاث حالات في بلدية شانغهاي، والأخيرة في مقاطعة لياونينغ.

المصدر: "شينخوا"