إسرائيل تضع 7 دول من منطقة جنوب إفريقيا على القائمة الحمراء بسبب سلالة جديدة من كورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن وضع 7 دول تقع في جنوب القارة الإفريقية على القائمة الحمراء ويتوجب تجنب السفر منها وإليها، اتقاء من الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

والدول التي أضيفت على القائمة هي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وأسواتيني. علما انه لن يكون بإمكان السياح القادمين من هذه الدول دخول إسرائيل.

وأما بالنسبة للعائدين إلى إسرائيل من هذه الدول، بما في ذلك الذين تم تطعيمهم بلقاح ثالث، فسسيتم توجيههم للحجر الصحي في فنادق كورونا لمدة 7 أيام، وسيتم إطلاق سراحهم بعد التبين من النتيجة السلبية لاختبارين متتاليين من نوع PCR.

وسيواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء تقييمات مستمرة للوضع، مع وزير الصحة والمهنيين في مكتبه، من أجل مراقبة سير تطور السلالة الجديدة عن كثب، ومنع انتشارها في إسرائيل.

وأمر رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، بدراسة إمكانية تعليق الرحلات الجوية بشكل فوري، من إسرائيل إلى هذه الدول وبالعكس، أو إعداد مخطط آخر بديل لمنع انتشار هذه السلالة في إسرائيل.

يشار الى أن العلماء أعلنوا الخميس، عن اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا من الوباء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

المصدر: i24news