كوريا الجنوبية تسجل 3901 إصابة جديدة بكورونا وعدد الحالات الحرجة في أعلى مستوى

اقترب عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية من 4 آلاف إصابة، كما قفزت الحالات الحرجة إلى مستويات قياسية، مما أثار مخاوف انتشار الفيروس في ظل تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 3901 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 432901 إصابة.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في حالة حرجة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 617 مريضا، محطما الأرقام القياسية لليوم الرابع على التوالي، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 3440 وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.79%.

وازداد عدد الإصابات اليومية مع بدء الحكومة في تخفيف القيود لاحتواء الفيروس في الأول من نوفمبر من أجل العودة التدريجية إلى حياة ما قبل الجائحة، في إطار خطة "التعايش مع كوفيد-19".

وشكلت العاصمة سيئول والمدن المجاورة لها 3099 إصابة أي 79.8% من مجمل الإصابات المحلية، من بينها 1739 إصابة في سيئول و1115 إصابة في إقليم كيونغكي و245 إصابة في مدينة إنتشون.

وقالت الوكالة إنه تم تطعيم 40.76 مليون شخص أي 79.4% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة بالكامل، وتلقى 42.42 مليون شخص أي 82.6% من سكان البلاد جرعاتهم الأولى.

المصدر: "يونهاب"