نيوزيلندا قلقة من أعمال الشغب المستمرة في جزر سليمان

عبرت حكومة نيوزيلندا عن قلقها العميق من الاحتجاجات وأعمال الشغب المستمرة في عاصمة جزر سليمان، هونيارا.

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وجاء في بيان صدر عن وزير خارجية نيوزيلندا بالوكالة، ديفيد باركر، ونشر على موقع حكومة البلاد، اليوم الجمعة: "تعبر نيوزيلندا عن قلقها العميق من الأحداث التي تشهدها هونيارا في جزر سليمان منذ الأربعاء الماضي. هناك اتصالات عميقة وثابتة بين بلدينا و... ندعم حكومة وشعب جزر سليمان".

وصرح الوزير أن بلاده ترحب بقرار أستراليا التي أرسلت عددا من أفراد شرطتها وجيشها إلى هونيارا.

وأضاف: "نثق بأن يساعد ذلك في استقرار الوضع، لكننا سنواصل اتصالاتنا مع زملائنا في جزر سليمان وشركائنا الدوليين"، مشيرا إلى أن شرطة نيوزيلندا تقوم حاليا بتقديم المشورة لإدارة شرطة جزر سليمان، لكن لم تكن هناك أي طلبات للمساعدة من حكومة ذلك البلد.

وحاول المحتجون في هونيارا، الأربعاء الماضي، اقتحام مبنى برلمان البلاد واشعال النار فيه. وبعد تدخل رجال الأمن بدأ المحتجون نهب وإشعال النيران في المتاجر والمدارس ومراكز الشرطة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مظاهرة الاحتجاج نظمها وترأسها سكان ولاية مالايتا الذين يتهمون سلطات البلاد بعدم الرغبة في تطوير منطقتهم وتخليها عن تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في أراضيها.

وقد وصل إلى هونيارا نحو 70 فردا من قوات الشرطة الأسترالية لضمان الأمن ومساعدة الشرطة المحلية. كما من المتوقع أن يصل إلى هناك في الساعات القريبة القادمة 43 عسكريا أستراليا وسفينة حربية أسترالية.

من جانبها أعلنت حكومة بابوا غينيا الجديدة عن تقديم مساعدات عسكرية أيضا، متوعدة بإرسال نحو 30 فردا من قوات حفظ السلام إلى جزر سليمان.

المصدر: تاس