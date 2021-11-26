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مادورو في زيارة مفاجئة إلى كوبا في الذكرى الخامسة لرحيل فيدل كاسترو

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مادورو في زيارة مفاجئة إلى كوبا في الذكرى الخامسة لرحيل فيدل كاسترو
Reuters
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شارك الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في هافانا بصورة مفاجئة في تدشين "مركز فيدل كاسترو روز" الذي افتُتح تكريماً لزعيم الثورة الكوبية في الذكرى الخامسة لرحيله.

ومادورو الذي لم يزر كوبا منذ كانون الأول 2019 ظهر في حفل تدشين المركز يرافقه كل من نظيره الكوبي ميغيل دياز-كانل، والرئيس السابق راؤول كاسترو، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي وخلت من أي خطاب رسمي.

المصدر: أ ف ب

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