متحدث عسكري: مقتل صينيين اثنين وخطف آخرين في شرق الكونغو

ذكر متحدث عسكري يوم الخميس أن مواطنين صينيين قتلا وخُطف عدد آخر غير معلوم في هجوم شنته جماعة "كوديكو" المسلحة على معسكر تعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أكد زعيم محلي وأحد قادة المجتمع المدني مقتل الصينيين وقالا إن ثمانية صينيين آخرين مفقودون بعد الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء.

وحملوا ميليشيا "كوديكو"، وهي إحدى المجموعات المسلحة العديدة التي تنشط في المنطقة، مسؤولية الهجوم.

وقع الهجوم في دغوغو بإقليم إيتوري، حيث يملك صينيون عمليات غير رسمية لاستخراج الذهب.

وقال اللفتنانت غولي نغونغو المتحدث باسم الجيش في إيتوري: "نؤكد أن عناصر كوديكو هاجمت أحد مواقعنا الأربعة في منطقة دغوغو. كما هاجموا قاعدة لإخواننا الصينيين، فقتلوا اثنين منهم للأسف وخطفوا آخرين".

وتقول الأمم المتحدة إن هجمات كوديكو المتكررة أودت بحياة مئات المدنيين في منطقة دجوجو منذ 2017 وشردت الآلاف.

وقُتل نحو 20 شخصا في هجوم على مدنيين نازحين في دجوجو ليل الأحد حملت الحكومة المليشيا أيضا المسؤولية عنه.

وينحدر مقاتلو "كوديكو" بالأساس من مجتمع ليندو الزراعي المنخرط في صراع مع رعاة الهيما منذ فترة طويلة.

المصدر: "رويترز"