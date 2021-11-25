"طالبان": نستورد أجهزة جديدة لطباعة وثائق السفر

أعلنت حركة "طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على أفغانستان، أنها تستورد آلات لطباعة الجوازات للقضاء على أي مشاكل تقنية في هذا المجال مستقبلا.

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وقالت الحركة عبر حسابها في "تويتر" باللغة العربية، اليوم الخميس: "نستورد مكائن جديدة لطباعة الجوازات، ونسعى إلى رفع إمكانيات إدارة الجوازات إلى مستوى حتى لا نواجه أي مشاكل تقنية في المستقبل".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي.

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، وأعلنت يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

المصدر: RT