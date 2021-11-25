السلطات الهولندية تخلي مطار ماستريخث آخن بسبب تهديد بوجود قنبلة

ذكرت وكالة "ANB" الهولندية، مساء اليوم الخميس، أن السلطات في هولندا أمرت بإخلاء مطار ماستريخث آخن في مقاطعة ليمبورغ من الركاب بسبب ورود تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت الوكالة في تقرير استند إلى الشرطة العسكرية، التي تتولى حراسة الحدود والمسؤولة عن أمن المطار، أنه تم إجلاء الركاب والموظفين من المنشأة وتعليق كل الرحلات.

وأضاف متحدث باسم الشرطة العسكرية أن عناصرها يفتشون صالة المغادرة ومناطق أخرى باستخدام كلب مختص في البحث عن المتفجرات.

وأشارت إلى أنه في حال العثور على مادة متفجرة بالفعل، فسيتم استدعاء خدمة تفكيك المواد المتفجرة.

المصدر: وسائل إعلام هولندية