لافروف يؤكد لنظيره الياباني استعداد موسكو للحوار مع طوكيو حول قضية معاهدة السلام

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، يوشيماسا هياشي، اليوم الخميس، استعداد روسيا للحوار مع اليابان حول قضية معاهدة السلام بين الدولتين.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وهياشي أجريا الخميس مكالمة هاتفية "بمبادرة من الجانب الياباني" حيث "بحثا قضايا التطوير اللاحق للعلاقات الثنائية المتعلقة بدفع الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي، وتعزيز إجراءات الثقة في مجال الأمن، وكذلك التعامل بين الطرفين في الساحة الدولية".

وأضاف البيان ان لافروف أكد، ردا على طلب ذي صلة من الطرف الياباني، "الاستعداد لمواصلة الحوار حول قضية معاهدة السلام في سياق رفع كل دائرة العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد مبدئيا".

ولم تبرم روسيا واليابان حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بين الدولتين حول 4 جزر ضمن مجموعة الكوريل في مياه المحيط الهادئ.

وتصر اليابان على أن إبرام أي اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: RT