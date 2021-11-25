إيطاليا: عملية رسو كبيرة لمهاجرين في لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ كبيرة لمهاجرين حدثت ليلا على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية بإيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أن زوارق الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ، اعترضت قاربا يبلغ طوله حوالي 15 مترا، يحمل على متنه 296 مهاجرا من جنسيات مختلفة، من بينهم 14 امرأة و8 قاصرين، وأنه بعد أن تم نقلهم إلى زورق الدورية، وصلوا إلى رصيف فافالورو نحو الساعة 3 صباحا.

وذكرت المصادر الأمنية أنه بعد اجراء الفحوصات الطبية الأولية على المهاجرين، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، والتي عادت بالتالي لتمتلئ مرة أخرى، بعد أن نقل منها يوم أمس 175 شخصا، بتنسيق محافظة أغريجينتو وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، على متن سفينة "أتزورا" للحجر الصحي، بينما غادر 80 آخرين الجزيرة على متن العبارة إلى منطقة بورتو إمبيدوكلي.

المصدر: وكالة "آكي"