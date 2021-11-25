نسخة جديدة متطورة من كورونا اكتشفت في الهند تنتشر في بريطانيا

تمثل النسخة الجديدة والأكثر عدوى من متغير "دلتا"، 15% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث البيانات الحكومية.

والنسخة الجديدة AY.4.2 هي نسخة متطورة لمتغير "دلتا" الذي تم العثور عليها لأول مرة في الهند، وصنفتها وكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة (UKHSA) على أنها "متغير قيد التحقيق" في 20 أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن الإصابات بالنسخة الجديدة من "دلتا" شكلت 14.7% من الحالات المتسلسلة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، وتستمر في الزيادة.

المصدر: "سكاي نيوز"