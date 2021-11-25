وزارة الدفاع الصينية: بكين لن تساوم بشأن تايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إنه ليس هناك أي مجال للتسوية بشأن تايوان، وإنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تكون لديها أي أوهام بشأن ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إن الصين لن تتنازل عن تايوان".

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وجاء في بيان الوزارة: "أدلت الولايات المتحدة بعدد من التصريحات غير المسؤولة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والطلعات الاستطلاعية للطائرات البحرية، وقامت بالعديد من الاستفزازات، وفي هذا الصدد، سيكون من الطبيعي أن تظهر الصين مثابرة وتكافح بحزم ضد هذا التوجه".

واعتبرت وزارة الدفاع الصينية تصرفات القوات المسلحة الأمريكية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي نوعا من الاستفزازات، وفي هذا الصدد قال المتحدث الصيني: "لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن مبادئ تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين هي منع التعديات على سيادة جمهورية الصين الشعبية وكرامتها ومصالحها الرئيسية. وهذا ينطبق بشكل خاص على تايوان. والصين لن تسمح بأي مجال لحل وسط، ولا ينبغي للجانب الأمريكي أن تكون لديه أية أوهام بشأن ذلك".

المصدر: رويتر، تاس