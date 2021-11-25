أستراليا تعلن نيتها لإرسال قوات حفظ سلام إلى جزر سليمان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل قوات حفظ السلام إلى جزر سليمان.

وتأتي هذه التصريحات وسط الأنباء حول أعمال شغب اندلعت في عاصمة جزر سليمان، هانيارا، غداة محاولة متظاهرين لاقتحام مبنى البرلمان احتجاجا على رفض رئيس وزراء البلاد، ماناسيه سوغافارى، الاستقالة.

وتوعد سوغافار بتعقب مثيري أعمال الشغب، في حين لا تزال المدينة الواقعة في المحيط الهادئ قيد الإغلاق في أعقاب الاضطرابات.

Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare vows to track down rioters who attempted to storm parliament, as the Pacific island nation's capital Honiara remains under lockdown following the unrest https://t.co/NxHw7lY96epic.twitter.com/pBAJNhbqsy — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2021

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن "هناك تحركات لحشود غفيرة، والوضع متوتر"

كما أفاد شهود عيان بوقوع أعمال نهب في المدينة، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع في التصدي لأعمال الشغب.

المصدر: أ ف ب