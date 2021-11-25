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أستراليا تعلن نيتها لإرسال قوات حفظ سلام إلى جزر سليمان

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أستراليا تعلن نيتها لإرسال قوات حفظ سلام إلى جزر سليمان
Reuters
أعمال شغب في هونيارا، جزر سليمان، 25 نوفمبر 2021
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل قوات حفظ السلام إلى جزر سليمان.

وتأتي هذه التصريحات وسط الأنباء حول أعمال شغب اندلعت في عاصمة جزر سليمان، هانيارا، غداة محاولة متظاهرين لاقتحام مبنى البرلمان احتجاجا على رفض رئيس وزراء البلاد، ماناسيه سوغافارى، الاستقالة.

وتوعد سوغافار بتعقب مثيري أعمال الشغب، في حين لا تزال المدينة الواقعة في المحيط الهادئ قيد الإغلاق في أعقاب الاضطرابات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن "هناك تحركات لحشود غفيرة، والوضع متوتر"

كما أفاد شهود عيان بوقوع أعمال نهب في المدينة، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع في التصدي لأعمال الشغب.

المصدر: أ ف ب

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