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كورونا.. سيئول تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات

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كورونا.. سيئول تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات
Reuters
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سجلت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية لها لعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

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كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا

وأفاد مسؤولون صحيون، بأن عاصمة كوريا الجنوبية سجلت 1,760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وشهد عدد حالات الإصابة المؤكدة في سيئول زيادة قدرها 25 إصابة بالمقارنة مع الرقم القياسي السابق البالغ 1,735 إصابة مسجلة في اليوم السابق. وهو يمثل ارتفاعا حادا في حالات الإصابة عن 1,429 إصابة قبل أسبوع.

ومن بين الإصابات الجديدة المؤكدة في سيئول، كانت هناك 3 إصابات وافدة من الخارج.

وكانت العاصمة تحطم باستمرار رقما قياسيا يوميا في حالات الإصابة بكورونا على خلفية عودة ظهور الفيروس في جميع أنحاء البلاد بعد تنفيذ المرحلة الأولى من مخطط "التعايش مع كوفيد-19" اعتبارا من الشهر الجاري.

المصدر: يونهاب

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