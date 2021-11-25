وسط عودة تفشي الوباء في العالم.. الصين بلد المليار ونصف تسجل إصابتين فقط بكورونا

تظهر الإحصاءات الرسمية عودة تفشي وباء كورونا في العالم من جديد وتسجيل أرقام قياسية في عدد من الدول، على عكس الصين بلد المليار ونصف المليار التي سجلت فقط إصابتين خلال اليوم الماضي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى بكوفيد-19، خلال اليوم الماضي كلتاهما في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنها سجلت أيضا 22 إصابة جديدة وافدة في تسع مناطق على مستوى المقاطعة.

وتم أيضا تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي في شنغهاي.

ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الأربعاء، بحسب اللجنة.

وحتى يوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 98570 حالة، من ضمنها 914 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي، 8 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما مجموعه 93020 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي، بينما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

تتزامن هذه الأرقام في الصين مع موجة جديدة لتفشي الوباء، في الولايات المتحدة وأوروبا وتسجيل أرقام قياسية في عدد من الدول، مثل ألمانيا.

المصدر: شينخوا + RT