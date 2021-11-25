 
مباشر

أكثرية الفرنسيين يؤيدون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أخبار العالم

أكثرية الفرنسيين يؤيدون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtfv

أظهر استطلاع للرأي تأييد للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان.

إقرأ المزيد
فرنسا.. تطور
فرنسا.. تطور "مفاجئ" للموجة الخامسة من وباء كورونا

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته CSA لصالح شبكة "CNEW"، فإن 67 بالمائة من السكان الفرنسيين يؤيدون هذا الإجراء.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة الفرنسية بجدية في هذه القضية لوقف انتشار وباء كورونا.

وصوت المستطلعون بنسبة 40 بالمائة مع الجرعة الثالثة للقاح كورونا، وهو رقم أكبر من المعارضين للفكرة (33 بالمائة).

وأظهر الاستطلاع أن الفئة الوحيدة التي صوتت بالأغلبية ضد الجرعة الثالثة للجميع هي الفئة العمرية بين 18-24 عاما (55٪)، والأكثر تفضيلا لهذا الإجراء هم أولئك الذين يبلغون 65 عاما، لأنهم يعتبرون الأكثر عرضة للخطر.

ووفق الاستطلاع، فإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم يساريون وافقوا على الجرعة الثالثة للجميع، مقارنة بأولئك الذين يزعمون أنهم يمينيون (77٪ مقابل 64٪).

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت، في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2021 على عينة من 1000 شخص تتراوح أعمارهم من 18 وما فوق.

المصدر: CNEWS

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا