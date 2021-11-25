سلاح الجو الإسرائيلي يلغي تدريبات إثر واقعة يتم التحقيق فيها

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تعليق التدريبات في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء بعد أن كادت تتحطم طائرة مقاتلة خلال مناورة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الحادث وقع خلال تمرين تدريبي على التعامل مع التهديدات الجوية والبرية، "عندما حوّل الطيار انتباهه إلى شاشة الطائرة ولم يلاحظ أنه فقد ارتفاعه وكان يتجه نحو الأرض"، معلنا أنه تم إلغاء التدريبات حتى انتهاء التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي نوع الطائرة، لكن إذاعة "كان" العامة قالت إنها واحدة من مقاتلات "إف -15 آي" التابعة للقوات الجوية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"