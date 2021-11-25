إسرائيل تتوقع فشل المباحثات في فيينا حول الملف النووي الإيراني

أعربت إسرائيل عن اعتقادها أن المباحثات في فيينا حول الملف النووي الإيراني ستصل إلى طريق مسدود، ولن تدوم أكثر من يومين، مما يثير مخاوف من استمرارها طهران في السعي لتخصيب اليورانيوم.

وأفادت مراسلة قناة "كان" الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تحاول تهدئة إسرائيل وتعد خيارات بديلة في حال اخفاق المباحثات.

وقالت مصادر إسرائيلية للقناة إن "واشنطن لم تمارس القوة العسكرية خلال أعمال عدائية قامت بها إيران، على الرغم من التصريحات الأمريكية شديدة اللهجة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أنه تم الاتفاق على استئناف المباحثات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا، وقد رحبت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي باستئناف المباحثات ودعت للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + RT