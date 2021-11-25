رويترز: سماع دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشو

هز العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الخميس، انفجار كبير، وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان: "إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.

Just in explosion happens in Mogadishu #Somalia. pic.twitter.com/ZI2QTCgo05 — Ali Abdirahman (@AliAdanAbdi) November 25, 2021

According to preliminary reports, Muasir school kids and teachers were among those killed or injured in the car bombing that occurred outside the school. It's unclear who was the intended the attack. The explosion also caused destruction. Al Shabaab claimed. #Somaliapic.twitter.com/wfIRMpaFWm — Somalia Live Update (@HassanIstiila) November 25, 2021

Just in explosion happens in Mogadishu #Somalia. pic.twitter.com/ZI2QTCgo05 — Ali Abdirahman (@AliAdanAbdi) November 25, 2021

المصدر: رويترز