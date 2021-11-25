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رويترز: سماع دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشو

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رويترز: سماع دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشو
Reuters
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هز العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الخميس، انفجار كبير، وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان: "إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.

المصدر: رويترز

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