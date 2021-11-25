ماكرون يدعو بريطانيا إلى عدم استغلال حادثة غرق قارب المهاجرين في المانش

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بريطانيا إلى عدم استغلال حادثة غرق قارب المهاجرين في مضيق المانش لأغراض سياسية.

وذكر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأربعاء، وأبلغه أنه يتوقع تعاون البريطانيين والامتناع عن استغلال غرق المهاجرين لأغراض سياسية.

كما شدد الرئيس الفرنسي على المسؤولية المشتركة لفرنسا وبريطانيا في الحادث.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء، مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا.

المصدر: رويترز