غوتيريش يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف فوري وغير مشروط" لإطلاق النار في إثيوبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية ضد "جبهة تحرير تيغراي" في الشمال.

وخلال زيارته بوغوتا عاصمة كولومبيا في أمريكا الجنوبية لإحياء ذكرى خمس سنوات على توقيع اتفاق السلام فيها، قال غوتيريش إن "عملية السلام في كولومبيا تلهمني لتوجيه مناشدة عاجلة اليوم إلى أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنقاذ البلاد".

وكانت "جبهة تحرير تيغراي" أعلنت هذا الأسبوع السيطرة على منطقة شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كيلومترا إلى شمال شرق أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد "وصل إلى الجبهة"، وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي "جبهة تحرير تيغراي".

وكانت إذاعة "فانا" قالت قبل أيام إن إعلان آبي أنه سيلتحق بالجبهة "ألهم كثيرين للانضمام إلى حملة الصمود".

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: "أ ف ب" + RT