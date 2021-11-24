غوتيريش يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف فوري وغير مشروط" لإطلاق النار في إثيوبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية ضد "جبهة تحرير تيغراي" في الشمال.
وخلال زيارته بوغوتا عاصمة كولومبيا في أمريكا الجنوبية لإحياء ذكرى خمس سنوات على توقيع اتفاق السلام فيها، قال غوتيريش إن "عملية السلام في كولومبيا تلهمني لتوجيه مناشدة عاجلة اليوم إلى أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنقاذ البلاد".
وكانت "جبهة تحرير تيغراي" أعلنت هذا الأسبوع السيطرة على منطقة شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كيلومترا إلى شمال شرق أديس أبابا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد "وصل إلى الجبهة"، وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي "جبهة تحرير تيغراي".
وكانت إذاعة "فانا" قالت قبل أيام إن إعلان آبي أنه سيلتحق بالجبهة "ألهم كثيرين للانضمام إلى حملة الصمود".
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.
وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: "أ ف ب" + RT
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