البنتاغون ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة المجهولة

أعلن البنتاغون إنشاء مكتب لجمع المعلومات وتحليلها حول الأجسام الطائرة المجهولة التي ترصدها الأقسام المختلفة التابعة للجيش الأمريكي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "مجموعة المزامنة بشأن رصد الأجسام الطائرة وإدارتها" (إيه أو آي ام اس جي)، تحل محل "خلية العمل بشأن الأجسام الطائرة غير المحددة" التي أنشئت في أغسطس 2020 وتم إيكال البحرية الأمريكية بها.

ويوضع المكتب تحت مسؤولية نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن، في إشارة إلى أن الجيش الأمريكي يرى أن "الظواهر الجوية الغامضة" مصدرها خصوم فعليون للولايات المتحدة.

وسيتولى المدير المقبل للمكتب الجديد الذي لم يعين بعد، تنسيق الأنشطة في هذا المجال في أقسام مختلفة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وعرض البنتاغون العام الماضي ثلاثة فيديوهات التقطها طيارون في البحرية الأمريكية، أحدهما في نوفمبر 2004 والآخران في يناير 2015، تظهر مصادفة الطائرات الحربية الأمريكية خلال تحلقيها "أجساما طائرة غير محددة".

المصدر: أ ف ب