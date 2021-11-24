إسبانيا.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر تسرب ثاني أكسيد الكربون في محطة نووية
Reuters Albert Gea
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أعلنت السلطات الإسبانية مقتل شخص ونقل 3 إلى المستشفى بعد تعرضهم للاختناق جراء تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في محطة أسكو للطاقة النووية في إقليم كتالونيا.
وقالت خدمات الطوارئ عبر "تويتر" إن "خللا في نظام الوقاية من الحرائق بالمصنع تسبب في حدوث تسرب الغاز المذكور".
وأشارت إلى أن الحادث لا علاقة له بأي تسرب لمواد مشعة.
المصدر: "رويترز"
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