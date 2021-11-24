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البرلمان الأوروبي يرصد 150 مليون يورو لغوث اللاجئين السوريين في تركيا

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البرلمان الأوروبي يرصد 150 مليون يورو لغوث اللاجئين السوريين في تركيا
Reuters
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وافق البرلمان الأوروبي على تخصيص حوالي 150 مليون يورو من ميزانية الاتحاد لبرنامج غوث اللاجئين السوريين في تركيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "أعضاء البرلمان وافقوا على حزمة الدعم بأغلبية الأصوات".

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وأوضحت أن "588 عضوا صوتوا لصالح الحزمة مقابل 87 عضوا رفضوا تمريرها، فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت".

وبناء على ذلك، سيتم توفير حوالي 150 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وسيتم تمويل "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي"، حيث يقيم في تركيا حاليا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري.

 

المصدر: "الأناضول" 

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