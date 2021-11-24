ترامب يلتقي الشاب ريتنهاوس بعد تبرئته من تهم قتل نشطاء BLM

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه التقى الشاب كايل ريتنهاوس الذي تمت تبرئته من تهم قتل نشطاء حملة "حياة السود مهمة" (BLM)، أثناء أعمال الشغب بولاية ويسكونسن.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "لقد اتصل ريتنهاوس بي، وأراد أن يعرف ما إذا كان بإمكانه القدوم (إلى منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا) للسلام علي، لأنه من المعجبين بي".

وأضاف: "لقد جاء مع والدته وهو حقا شاب لطيف.. وما حصل سوء سلوك من النيابة العامة. لم يكن يجب أن يعاني خلال المحاكمة بسبب ذلك... كان سيموت".

Kyle Rittenhouse met Donald Trump at Mar a Lago today, per ⁦@seanhannity⁩ who has the exclusive photo pic.twitter.com/SFG9M1kJ3a — Miranda Devine (@mirandadevine) November 24, 2021

وكان ريتنهاوس أطلق النار على نشطاء BLM وحركة "أنتيفا" في مدينة كينوشا في ويسكونسون، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخر بجروح، أثناء أعمال الشغب والاضطرابات التي اندلعت على خلفية إصابة شاب أسمر من سكان المدينة برصاص الشرطة، والاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية التي أعقبت الحادث في أغسطس 2020.

وتمكن محامو ريتنهاوس الذي كان عمره 17 عاما من إقناع القضاء بأنه قتل المهاجمين دفاعا عن النفس.

وأثارت محاكمته اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام وتم بث جلسة النطق بالحكم في قضيته على الهواء مباشرة، حيث استغرقت أكثر من 24 ساعة.

المصدر: CNN + RT