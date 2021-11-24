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رئيسة إثيوبيا تنفي وجود خلافات مع آبي أحمد

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رئيسة إثيوبيا تنفي وجود خلافات مع آبي أحمد
Reuters
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نفت رئيسة إثيوبيا ساهلورق زودي الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات بينها وبين رئيس الوزراء آبي أحمد، حول الحرب التي تخوضها الحكومة المركزية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقالت زودي في بيان نشرته هيئة البث الإثيوبية "فانا" إن المقال الذي نشرته مجلة "أفريكا ريبورت" والذي تحدث عن خلافات مع أحمد وأن الرئيسة الإثيوبية التي تتقلد منصبا فخريا فقط لا توافق على سياسة أحمد في إثارة الحرب، احتوى على معلومات غير صحيحة، مؤكدة أنها لم تقابل قط كاتب المقال.

المصدر: "فانا"

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