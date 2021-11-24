رئيسة إثيوبيا تنفي وجود خلافات مع آبي أحمد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtd0
نفت رئيسة إثيوبيا ساهلورق زودي الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات بينها وبين رئيس الوزراء آبي أحمد، حول الحرب التي تخوضها الحكومة المركزية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقالت زودي في بيان نشرته هيئة البث الإثيوبية "فانا" إن المقال الذي نشرته مجلة "أفريكا ريبورت" والذي تحدث عن خلافات مع أحمد وأن الرئيسة الإثيوبية التي تتقلد منصبا فخريا فقط لا توافق على سياسة أحمد في إثارة الحرب، احتوى على معلومات غير صحيحة، مؤكدة أنها لم تقابل قط كاتب المقال.
المصدر: "فانا"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.