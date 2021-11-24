رومانيا.. سرقة وقود بمليوني دولار من قاعدة أمريكية
Reuters Mihai Barbu
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أعلنت الشرطة الرومانية أن عصابة إجرامية سرقت كميات من الوقود، تصل قيمتها إلى مليوني دولار من قاعدة عسكرية أمريكية جنوب شرقي رومانيا.
وحسب بيان للشرطة، فإن عددا من المواطنين الرومانيين شكلوا جماعة إجرامية، كانت تسرق الوقود، وتحديدا الديزل بشكل أساسي، من قاعدة "ميخائيل كوغالنيتشانو" العسكرية ومنطقة التدريبات العسكرية بالقرب من مدينة كونستانتسا الرومانية منذ عام 2017.
وأكدت الشرطة الرومانية القبض على 7 أشخاص في إطار التحقيق.
وأشارت إلى أن حجم الأضرار، التي تسببت بها أنشطة الجماعة، بلغ نحو مليوني دولار.
المصدر: تاس
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