طهران ترد على اتهامات المنامة حول تهريب الأسلحة والمتفجرات الإيرانية إلى البحرين
نفت الخارجية الإيرانية بشدة الاتهامات البحرينية لطهران بتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "مثل هذه المزاعم الواهية من قبل المسؤولين البحرينيين تزامنا مع حوار المنامة الذي أصبح منبرا ضد إيران، يظهر عدم إدراك القضايا الإقليمية من قبل البحرين".
وأضاف زاده أن "الحكومة البحرينية فضلت الاتصال بالنظام الصهيوني غير الشرعي بينما ترفض تلبية مطالب البحريني" وأضاف أن الحكومة البحرينية "لا تستطيع الحكومة التستر على مشاكلها الداخلية والخارجية بمثل تلك الاتهامات الباطلة".
دولت بحرین ارتباط با رژیم نامشروع صهیونیستی را بر ارتباط با مردم خود ترجیح داده است و از تحقق مطالبات مدنی آنان خودداری می کند.— 🇮🇷 وزارت امور خارجه (@IRIMFA) November 24, 2021
دولت بحرین نمی تواند با اینگونه اتهامات واهی بر مشکلات داخلی و خارجی خود سرپوش گذارد. pic.twitter.com/ZGrlWQpJNc
جاء ذلك ردا على بيان صدر عن وزارة الداخلية البحرينية قبل يومين قالت فيه إنها ضبطت أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران في المملكة، لدى "عناصر مرتبطة بمجموعات إرهابية في إيران".
المصدر: RT
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