رئيس "جيه بي مورغان" يعتذر للحزب الشيوعي الصيني

أعرب جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" عن أسفه الشديد على قوله مازحا إن "البنك أكثر قدرة على البقاء من الحزب الشيوعي الصيني".

وقال: "هذه عودتي من هونغ كونغ، حيث مزحت قائلا إن الحزب الشيوعي يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه على غرار "جيه بي مورغان".

وأضاف: "أراهنكم على أننا سنستمر لفترة أطول"، مضيفا أنه لا يمكنه على الأرجح الإدلاء بهذه التعليقات في الصين نفسها.

ويشتهر ديمون بالتعبير عن رأيه دون الكثير من التنمق، حيث قال إنه "يأسف" إزاء التصريحات التي أدلى بها بشأن الصين.

وتابع: "ليس من الصواب إطلاقا المزاح أو التشهير بأي مجموعة من الناس، سواء كانت دولة أو قيادتها أو أي جزء من أي مجتمع وثقافة... كنت أحاول تأكيد قوة وطول عمر شركتنا".

المصدر: أ ب