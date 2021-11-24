الجيش الصيني يعلن حالة التأهب بعد عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان
أعلن الجيش الصيني حالة التأهب في صفوف قواته البحرية والجوية بعد عبور مدمرة "ميليوس" الأمريكية مضيق تايوان الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، إن "الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة خلقت مخاطر أمنية، وهددت الاستقرار بالمنطقة".
وأضاف أن "قيادة المنطقة الشرقية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي للمخاطر والاستفزازات، وحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي".
Playback: USS Milius (DDG 69) transited Taiwan Strait, Nov 22, with PLA Type 054A Frigate following.— SCS Probing Initiative (@SCS_PI) November 23, 2021
Satellite image via @planet. pic.twitter.com/yJBo64oV3m
وأفادت المواقع المتابعة للملاحة في بحر الصين الجنوبي بأن فرقاطة من نوع 054A تابعة للجيش الصيني كانت تتابع مرور المدمرة الأمريكية في مضيق تايوان.
يذكر أن الصين استنكرت مرور المدمرة الأمريكية بالقرب من جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم عدم سيطرتها عليها، وحذرت من "اللعب بالنار".
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.