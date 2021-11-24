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الجيش الصيني يعلن حالة التأهب بعد عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان

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الجيش الصيني يعلن حالة التأهب بعد عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان
Reuters CHINA STRINGER NETWORK
سفن حربية صينية (صورة من الأرشيف)
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أعلن الجيش الصيني حالة التأهب في صفوف قواته البحرية والجوية بعد عبور مدمرة "ميليوس" الأمريكية مضيق تايوان الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، إن "الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة خلقت مخاطر أمنية، وهددت الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن "قيادة المنطقة الشرقية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي للمخاطر والاستفزازات، وحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي".

وأفادت المواقع المتابعة للملاحة في بحر الصين الجنوبي بأن فرقاطة من نوع 054A تابعة للجيش الصيني كانت تتابع مرور المدمرة الأمريكية في مضيق تايوان.

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يذكر أن الصين استنكرت مرور المدمرة الأمريكية بالقرب من جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم عدم سيطرتها عليها، وحذرت من "اللعب بالنار".

المصدر: وكالات

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