 
مباشر

زيادة إصابات كورونا في الأمريكتين وتحذيرات من انتكاسة

أخبار العالم

زيادة إصابات كورونا في الأمريكتين وتحذيرات من انتكاسة
Reuters من ضحايا كورونا في البرازيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtc7

أعلنت منظمة صحة البلدان الأمريكية أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت 23 بالمئة في الأمريكتين الأسبوع الماضي، وحذرت من أن المنطقة قد تشهد انتكاس الوضع الوبائي كما في أوروبا.

وأوضحت المنظمة أن معظم الزيادة تركزت في أمريكا الشمالية حيث تسجل الولايات المتحدة وكندا معدلات إصابة مرتفعة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. حصيلة ضحايا كورونا للعام الجاري تجاوزت حصيلة العام الماضي
الولايات المتحدة.. حصيلة ضحايا كورونا للعام الجاري تجاوزت حصيلة العام الماضي

وأضافت أن أمريكا الوسطى على النقيض من ذلك شهدت تراجعا نسبته 37 في المئة في الإصابات الجديدة بالفيروس، لكن كل دول أمريكا الجنوبية، عدا البرازيل وسورينام وفنزويلا، تسجل ارتفاعات في إصابات كوفيد-19.

وأشارت المنظمة إلى زيادة حالات الإصابة بنسبة 400 في المئة في سانتا كروز في بوليفيا بعد أن حالت الاحتجاجات دون وصول الراغبين بتلقي اللقاح إلى مراكز التطعيم والفحوص.

 

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا