بالفيديو.. انفجارات نتيجة حريق ضخم في مصنع للبلاستيك شمالي بريطانيا

اندلع حريق ضخم في أحد مصانع البلاستيك في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما سمعت أصوات انفجارات من موقع الحريق.

وأفاد سكان منطقة هيسل بأن فرق الانقاذ تعمل على إجلائهم من منازلهم بعد أن أصبح الدخان الأسود على مقربة المنازل، فيما توجهت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

Huge fire in Hessle, Hull. Apparently Bridgewood Factory pic.twitter.com/BZXjB4P1st — Grace Grant (@gigigrant96) November 24, 2021

وأكد عدد من السكان أنهم سمعوا "دوي انفجارات"، تبعها سحابة كثيفة من الدخان في جميع أنحاء المدينة، وانقطاع للكهرباء.

وقد طلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة ريثما يتم إخماد الحريق، فما نصحت إدارة الإطفاء السكان باغلاق النوافذ والابواب.

🚨🇬🇧#Yorkshire: A large fire and explosions in a plastic factory. pic.twitter.com/A9PWsKV3A8 — Terror Alarm (@terror_alarm) November 24, 2021

المصدر: Hull Live + RT