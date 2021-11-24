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بالفيديو.. انفجارات نتيجة حريق ضخم في مصنع للبلاستيك شمالي بريطانيا

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بالفيديو.. انفجارات نتيجة حريق ضخم في مصنع للبلاستيك شمالي بريطانيا
الصورة من "تويتر"
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اندلع حريق ضخم في أحد مصانع البلاستيك في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما سمعت أصوات انفجارات من موقع الحريق.

وأفاد سكان منطقة هيسل بأن فرق الانقاذ تعمل على إجلائهم من منازلهم بعد أن أصبح الدخان الأسود على مقربة المنازل، فيما توجهت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

وأكد عدد من السكان أنهم سمعوا "دوي انفجارات"، تبعها سحابة كثيفة من الدخان في جميع أنحاء المدينة، وانقطاع للكهرباء.

وقد طلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة ريثما يتم إخماد الحريق، فما نصحت إدارة الإطفاء السكان باغلاق النوافذ والابواب.

المصدر: Hull Live + RT

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