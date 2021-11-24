بوتين يؤكد لميشيل ضرورة تنسيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على ضرورة تنسيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس.

وأضاف: "أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل مبكر لأزمة الهجرة على أساس معايير القانون الإنساني الدولي، وملاءمة إقامة حوار منهجي بين الاتحاد الأوروبي ومينسك، على النحو المتفق عليه في الاتصالات الهاتفية لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مع القائم بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

وتابع: "أشار بوتين إلى النتائج العكسية لنوايا الدول الأوروبية لفرض عقوبات منتظمة ضد بيلاروس".

وأوضح، أن "بوتين لفت الانتباه إلى حقائق استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وغيرها من المعدات الخاصة من قبل قوات الأمن البولندية بحق المهاجرين".

وفي الشأن الأوكراني، أكد الجانبان على أنه "لا يوجد بديل لاتفاقيات مينسك كأساس للتسوية، حيث أعرب بوتين عن قلقه من استمرار استفزازات الجانب الأوكراني بهدف تصعيد الموقف على خط التماس، مشيرا إلى ضرورة إنهاء سياسة كييف التمييزية ضد السكان الناطقين بالروسية، والتي تنتهك الالتزامات الدولية لأوكرانيا".