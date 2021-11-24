يريفان: العثور على جثة جندي أرمني قرب الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الأربعاء العثور على جثة جندي أرمني على الحدود مع أذربيجان.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن جثة الجندي الذي تعرض لطلقة نارية في الرأس تم العثور عليها في أحد مواقع القوات الأرمنية في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

المصدر: "نوفوستي"