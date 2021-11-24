إثيوبيا تطرد أربعة دبلوماسيين إيرلنديين
AFP
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قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، إن إثيوبيا طردت أربعة من ستة دبلوماسيين إيرلنديين لديها، بسبب الموقف الإيرلندي من الصراع الدائر فيها.
وأضاف كوفيني، اليوم الأربعاء، في بيان: "يؤسفني بشدة هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية، مشاركتنا على الصعيد الدولي بشأن إثيوبيا، بما في ذلك في مجلس الأمن، متوافقة مع المواقف والتصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".
المصدر: رويترز
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