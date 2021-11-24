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صندوق: فعالية "سبوتنيك V" ضد كورونا في سان مارينو 80٪ بعد 6-8 أشهر من التطعيم بالمكون الثاني

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صندوق: فعالية
Sputnik
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قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد عدوى فيروس كورونا في سان مارينو بلغت 80٪ بعد 6-8 أشهر من التطعيم بالمكون الثاني.

ويستند هذا التحليل إلى بيانات عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في سان مارينو في نوفمبر من هذا العام. ويتم حساب فعالية"سبوتنيك V" على أساس بيانات أكثر من 18.6 ألف مواطن أكملوا دورة كاملة من التطعيم في موعد أقصاه يونيو من هذا العام.

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وأشار الصندوق إلى أن معدل دخول الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V " في سان مارينو كان فقط  0.75 لكل 1000 شخص، خلال برنامج التطعيم بأكمله من فبراير إلى نوفمبر 2021.

المصدر: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي

 

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