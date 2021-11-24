بولندا تأمل بنشر قوات للناتو عند حدودها الشرقية

قال المتحدث باسم الخارجية البولندية لوكاش ياسينا، إن بلاده تأمل بوصول وانتشار قوات من الناتو على حدودها مع بيلاروس وذلك على خلفية أزمة المهاجرين.

وأضاف المتحدث، في حديث إذاعي اليوم: "فيما يتعلق بالأزمة على الحدود، نحن نتلقى الدعم بالفعل من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقد وصل عسكريون بريطانيون إلى المنطقة، وسيصل آخرون من دول أخرى".

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وشدد المتحدث، على أن "التواجد العسكري لدول الناتو في بلاده، سيكون أكثر من مجرد الانتشار الرمزي الموجود لدينا حاليا".

وتابع الدبلوماسي، أن بولندا "تسعى إلى مزيد من الحماية من الولايات المتحدة".

وقال: "هناك أيضا احتمال لإغلاق الحدود مع بيلاروس أمام حركة مرور الشاحنات أو على السكك الحديدية، لكننا لم نتخذ مثل هذا القرار بعد".

في وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام البولندية إلى قرار وزارة الدفاع الإستونية، حول إرسال مجموعة قوامها 100 جندي إلى بولندا.

المصدر: تاس