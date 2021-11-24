وزارة الطاقة الإيرانية تنفي أنباء حول تعرض أنظمة السدود لهجوم الكتروني
Reuters Leonhard Foeger
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نفت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الأربعاء، صحة الأخبار التي تناقلها التلفزيون الإيراني حول تعرض أنظمة السدود الإيرانية لهجوم الكتروني.
وأشارت وزارة الطاقة إلى أنها فرضت قيودا على وصول بعض مستخدمي البيانات إلى الأنظمة لأسباب فنية.
وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم، بأنه خلال الأسبوعين الماضيين تعرضت أنظمة استحصال المعلومات وتقييم مستوى المياه في السدود الإيرانية إلى هجوم إلكتروني.
المصدر: "انتخاب"
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