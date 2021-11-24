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مينسك: رجال الأمن في بولندا أطلقوا النار لإيقاف المهاجرين

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مينسك: رجال الأمن في بولندا أطلقوا النار لإيقاف المهاجرين
Reuters
الحدود البيلاروسية البولندية
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أفادت لجنة حرس الحدود البيلاروسية بأن أفراد الأمن في بولندا حاولوا الليلة الماضية منع مجموعة من المهاجرين من دخول أراضي بلادهم بنيران البنادق الأوتوماتيكية.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: "هذه المرة استقبلت قوات الأمن البولندية اللاجئين بنيران البنادق الأوتوماتيكية".

وأضاف: "لمنع وقوع استفزازات محتملة قام العسكريون البيلاروسيون بإغلاق هذه المنطقة".

المصدر: تاس

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