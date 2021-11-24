مينسك: رجال الأمن في بولندا أطلقوا النار لإيقاف المهاجرين
Reuters
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أفادت لجنة حرس الحدود البيلاروسية بأن أفراد الأمن في بولندا حاولوا الليلة الماضية منع مجموعة من المهاجرين من دخول أراضي بلادهم بنيران البنادق الأوتوماتيكية.
وجاء في بيان صدر عن اللجنة ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: "هذه المرة استقبلت قوات الأمن البولندية اللاجئين بنيران البنادق الأوتوماتيكية".
وأضاف: "لمنع وقوع استفزازات محتملة قام العسكريون البيلاروسيون بإغلاق هذه المنطقة".
المصدر: تاس
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